فياريال يهزم ريال مدريد ويقرب برشلونة من لقب الدوري الاسباني

خسر فريق ريال مدريد أمام نظيره فياريال، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الاسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

بدأ المباراة بقوة وكانت له محاولة في الدقيقة 3 بعدما أرسل فاسكيز تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

فينيسيوس جونيور انطلق بالكرة على الجانب الأيسر من منتصف الملعب ونجح المدافع خوان فويث في قطع الكرة من أمامه.

وجاء هدف الريال بعدما انطلق أسينسيو بالكرة من منتصف الملعب ومرر الكرة للاعب فينيسيوس جونيور الذي مررها مجددا لأسينسيو الذي سدد الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وارتطمت الكرة في قدم باو توريس ثم مرت لداخل الشباك.

في الدقيقة 19 بنزيما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس بيبي رينا وارتدت للاعب رودريجو سيلفا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس بيبي رينا مجددا.

وجاء التعادل في الدقيقة 39 عندما استلم شوكويز الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ ناتشو بمهارة ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وعلى المستوى المتوسط بينهما.

وسجل فينسيوس جونيور هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 48 بعدما اخترق دفاعات فياريال وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره.

وضغط فياريال لتسجيل هدف التعادل، وسجله من ركلة ركنية وألغى الحكم الهدف بداعي حالة التسلل.

وسجل خويس لويس موراليس هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وأضاف صامويل شكويزي الهدف الثالث لفياريال في الدقيقة 80.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد بعد هدف تعادل فياريال بداعي لمسة يد على مدافع فياريال وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغاه.

واستمرت محاولات لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

واستحوذ فياريال على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح ريال مدريد.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فياريال رصيده لـ47 نقطة ووصل للمركز الخامس في جدول الترتيب.