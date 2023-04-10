خلف الله: استلام 16 أتوبيسا لخدمة المواطنين بـ 15 مايو

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم استلام الدفعة الثانية المقررة من الأتوبيسات التابعة لجهاز تنظيم النقل البري وعددها 16، وذلك للعمل على تدعيم جميع خطوط النقل والمواصلات داخل وخارج المدينة وفقا لخطوط السير الموضحة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أنه تم تخصيص عدد من أتوبيسات النقل العام والجماعي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي لتغطية كافة الاحتياجات.

وأشار إلى أن وصول الدفعة الثانية من الأتوبيسات هي لدعم كافة خطوط المواصلات بالمدينة لتغطى وتلبى جميع احتياجات المواطنين وهي نتيجة ثمار ومجهودات وتعاون مشترك بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجهاز تنظيم النقل البرى.



كما أفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن جهاز المدينة يحرص على توفير كافة الخدمات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات تيسيرا وتلبية لمطالب جميع المواطنين بالمدينة.