الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كل الأنحاء (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع، اليوم، حدوث انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية، وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع  أشعة الشمس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

 

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، قد تكون خفيفة حتى تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

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