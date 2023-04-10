هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال شرق أفغانستان

ضرب زلزال، بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة بدخشان شمال شرق أفغانستان، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بدخشان، على بعد 26 كيلومترا من اشكاشام شمال شرقي أفغانستان، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء المنطقة والمناطق المجاورة، ولكن حتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، وتعد المنطقة واحدة من المناطق النشطة من حيث الصفائح التكتونية، مما يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث زلازل متوسطة إلى ضخمة في البلاد.

يشار إلى أن منطقة جورم بالإقليم كانت قد شهدت، شهر مارس الماضي، زلزلا هائلا، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة وإصابة المئات وتدمير أكثر من 656 منزلًا سكنيًا في جميع أنحاء البلاد، وشعرت به دول مجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.