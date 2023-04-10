الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء ردم المصرف الزراعي القديم بطريق "الدهوس - القلمون" بالوادي الجديد (صور)

جانب من أعمال الردم
جانب من أعمال الردم

أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، البدء في ردم المصرف القديم بطريق الدهوس - القلمون لتوسعة الطريق وعمل طابان من الجانبين لتحسين الحركة المرورية وحفاظاً على حياة المواطنين.

وقال رئيس مركز الداخلة، إن هذا يأتي في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوسعة جميع الشوارع الرئيسية بالقرى والمدن لسهولة الحركة المرورية، جاء ذلك بمشاركة معدات الوحدات المحلية القروية لقرى القلمون والجديدة وبدخلو وبالتعاون مع معدات بعض الأهالي المتطوعة.

وفي ذات السياق واصلت حملات النظافة وتحسين البيئة اليوم أعمالها بحى الزهور بمدينة موط، وشملت الأعمال رفع الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها  وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بإزالة إحدى المنازل القديمة والآيلة للسقوط بإحدى الأحياء الموجودة بمنطقة موط القديمة التابعة لمركز الداخلة بناء على شكوى عدد كبير من المواطنين لتخوفهم من انهيار المنزل القديم على المارة والأطفال في الشارع.

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة ردم المصرف القديم لتوسعة الطريق تحسين الحركة المرورية حفاظا على حياة المواطنين الشوارع الرئيسية

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