الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع الإشغالات بالسنطة وطنطا

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، تابع خلالها تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالسنطة وطنطا، إلى جانب رفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينتي السنطة وطنطا، تابع خلالها قيام الوحدات المحلية بتخفيض أعمدة الإنارة العامة بنسبة ٧٥ % ، كما تابع تخفيض الإنارة في واجهات المحال.

 

كما تفقد المحافظ معرض “أهلا رمضان” بمدينة السنطة، وتوافر السلع الغذائية والأساسية، موجها رئيس مجلس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، للتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح وانخفاضها عن مثيلاتها في الأسواق.

 

وفي سياق آخر وجه المحافظ خلال جولته برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما وجه بغلق الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، فضلا عن تفقد أعمال النظافة الليلية.

 

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مشددا على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
استهلاك الكهرباء اهلا رمضان محافظ الغربية يتابع ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع الإشغالات بالسنطة وطنطا الإنارة العامة أعمدة الإنارة العامة التنمية المحلية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية

الأكثر قراءة

مايا مرسى عن زيارة الرئيس لقسم مدينة نصر: صورة للتاريخ وتكافؤ الفرص

"الحضرة" فى ليلة روحانية على المسرح المكشوف (صور)

صراع شرس خارج الخطوط بين كولر وباتشيكو فى موقعة نهائى الكأس

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

والدة حامد تتوسل للأهالى لمعرفة أخبار نجلها.. فى الحلقة الـ19 من "سره الباتع"

مصطفى مساح يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعى ومحطة تنقية المياه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان