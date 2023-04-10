إقبال كبير من الجمهور على "فيصل للكتاب".. وتفاعل مع أنشطة الطفل (صور)

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء الأحد، إقبالا كبيرا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة في الدورة الحالية والتي يبلغ عددها أكثر من ٣٠ ناشرا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.

معرض فيصل للكتاب



كما شارك الجمهور في الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت على هامش المعرض، حيث قدمت فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، مجموعة من الفقرات الغنائية بالمعرض.



كما شهد المعرض اليوم تقديم مجموعة من الورش المتنوعة للأطفال، تمثلت في ورش حكي، ورسم، وتلوين، وتلوين فخار وغيرها.

معرض فيصل للكتاب



وتألقت فرقة السيرك التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في فقراتها المتنوعة التي قدمت للجمهور، فضلا عن فقرة الساحر.

معرض فيصل للكتاب



ومن المقرر أن تنتهي فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة يوم ١٢ من شهر إبريل الجاري.

ويُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها ما بين 1 جنيه و20 جنيهًا، التي نستهدف من خلالها استفادة قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.

معرض فيصل للكتاب

وحققت دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 30 ناشرًا، مبيعات جيدة، مع الإقبال الكبير على المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 12 من شهر أبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل بمحافظة الجيزة.