أشياء محظور دخولها الاستاد قبل مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر (فيديو)

كشف محمود القاضي، مسئول تأمين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، المقررة مساء الإثنين في التاسعة والربع مساءً، عن الأشياء المصرح بدخولها الاستاد قبل المباراة.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه مصرح بدخول المأكولات والمشروبات؛ شرط أن تكون في أطباق فويل كرتونية؛ المُعدّة من جانب المطاعم، لافتًا إلى أن جميع المشروبات مسموح بدخولها؛ على أن تكون محفوظة في عبوات بلاستيكية خفيفة، موجهًا الشكر للجمهور نظرًا لوعيهم الهام في نجاح تأمين المباريات.

وأكد أنه غير مسموح بالشماريخ وأقلام الليزر، وبطاريات الشحن (الباور بانك وأي أسلاك كهربائية، ومزيل العرق والبرفيوم التي تحملها السيدات والآنسات)، مؤكدًا أنه لا يوجد خاصية استلام أمانات من الجماهير، وإعادة تسليمها مجددًا.

ولفت إلى أنه لن يُسمح بدخول مشروبات «الكانز» إلى المدرجات، مشيرًا إلى أنه ممنوع حمل أي لافتات سياسية يحملها الجمهور إلى المدرجات، أو تي شيرتات مكتوب عليها عبارات غير لائقة.