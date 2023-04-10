إحالة عاملين بمراكز ووحدات صحية فى الدقهلية للتحقيق بسبب الغياب

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، جولة مرورية تفقد خلالها مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة ووحدة طب الأسرة بالبرامون، إلى جانب مكتب صحة ثان المنصورة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة، حيث تبين أن الوحدة مغلقة في موعد النوبتجية، وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم وجودهم في العمل.

كما توجه "مكين" إلى وحدة طب الأسرة بالبرامون، واتضح تواجد ممرضة وعامل فقط وغياب باقي الأفراد عن النوبتجية المكلفة بها بالوحدة، ووجه بإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، مكلفًا مديرة الإدارة بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارة.

كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمكتب صحة ثان المنصورة ومدى التزام الفرق الطبية ووجودها، وقام بمناظرة السجلات والتأكد من تدوين كافة البيانات.

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء استلام 600 من الأطباء البشريين دفعة ديسمبر2021 تكليف مارس 2023 لعملهم بمديرية الصحة بالدقهلية، لافتًا إلى استمرار عملية توزعيهم حتى نهاية ابريل الجاري.

وأضاف "مكين" أنه تم توزيعهم على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة الدقهلية ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية.

من جانبه، أكد ألدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم إعداد جدول لاستلام الأطباء بالإدارات الصحيه بما يتماشى مع خطة الصحة لسد العجز الموجود بالوحدات، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت نهاية مارس نتيجة حركة تكليف الأطباء 2023، وقالت عبر موقع التكليف إنه يمكن متابعة النتيجة والحد الأدنى للمكلفين.

جانب من الجولة المرورية

جانب من الجولة المرورية