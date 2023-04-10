بتكلفة 320 مليون جنيه.. أبرز مشروعات الكهرباء فى 3 محافظات

كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن أبرز مشروعات الكهرباء التي تستهدف الشركة تنفيذها لدي الغير، خلال العام المالي 2023/2024، وبتكلفة تصل إلى 320 مليون جنيه.

وأضاف “عسل”، في تصريح لـ"الدستور"، أن المشروعات المطروحة تقع في نطاق ٣ محافظات، وهي: الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

وأشار رئيس شركة شمال الدلتا إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة طريق شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كيلو متر (بنها – المنصورة)، حيث تم الانتهاء من رفع المهمات الكهربائية المتعارضة مع المشروع كمرحلة أولى وجاري استكمال تنفيذ باقي الأعمال.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء، فمن المقرر إزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة الطريق الساحلي لرصف الشاحنات بطول 10 كيلو متر، وإزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة وازدواج طرق (دكرنس – طناح –المنصورة، رافد جمصة، شربين – المنصورة، الرياض – مطوبس – سيدي سالم).



كما ستقوم شمال الدلتا للكهرباء بتوصيل التيار إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي: الامتداد العمراني برأس البر، عمارات (تحيا مصر بكفر الشيخ – بيت الوطن ، سكن مصر، دار مصر بدمياط الجديدة)، وعدد 11 برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة.

وسيتم استكمال توصيل التيار الكهربائي لمشروعات (الامتداد العمراني برأس البر، المنصورة الجديدة).

وستقوم شركة شمال الدلتا بتوصيل التيار الكهربائى إلى الجامعة الأهلية بمدينة جمصة، ومبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، ولوحة توزيع جامعة كفر الشيخ الجديدة، ومستشفى الطوارئ بمدينة كفر الشيخ، ومستشفى الحميات بدسوق.

وتتضمن القائمة أيضاً استكمال التوصيل لمحطات الغاز الطبيعي المدرجة بخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن مشروع حياة كريمة (المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى المحطات الخاصة بالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدن (نبروة– الجمالية – دكرنس– بيلا – مطوبس).

كما سيتم تنفيذ مشروعات للغير لصالح محطات الري الحقلي والمطور، وتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة شل أوت بجوار ميدان النسر بمدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذيات دخول محطة تيرة الجديدة – مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

ووفق الموازنة العامة لشركة شمال الدلتا، التي تم اعتمدها في مارس تنفذ الحكومة مشروعات باستثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، فى مشروعات تطوير الشبكات داخل القرى بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والتى تتضمن تنفيذ أعمال مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية فى 3 مراكز تابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد من أكثر المحافظات سكانًا، بإجمالي نحو 72 قرية.

ويصل عدد المشتركين التابعين لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 5 ملايين فى نطاق 3 محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.