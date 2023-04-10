مدحت عبدالهادى: راهنت على بعض اللاعبين رغم هجوم الجماهير

أكد مدحت عبد الهادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي مهمة جدا وثلاث نقاط في غاية الأهمية في توقيت صعب، الجميع يعلم الظروف التي يمر بها الفريق والخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع مدحت عبد الهادي في المؤتمر الصحفي: “سعيد بروح اللاعبين في مباراة اليوم، رغم الهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد إعلان القائمة ووجود عدد من اللاعبين لا يستحقون التواجد ولكنهم أثبتوا جدارتهم اليوم”.

وأوضح: “لا أستطيع رفض قبول طلب نادي الزمالك بالتواجد مع الفريق في أي منصب أنا حصلت مع الزمالك على العديد من البطولات وأعلن النادي جيدا وعشت هذه الظروف وأنا لاعب وأعلم حجم الضغوطات”.

وتابع مدرب الزمالك: “راهنت على بعض اللاعبين رغم الهجوم الكبير عليهم من الجماهير، ولا بد أن أوضح أن اللاعبين مظلومون بسبب الضغوطات ولا بد من الترابط بين الجميع حاليا من أجل عودة الفريق مرة أخرى”.

أوضح: “أجهز ملفا كاملا من أجل منحه للمدير الفني الجديد، والجلوس معه ومعي عبدالواحد السيد مدير الكرة، لشرح ما يعاني منه الفريق والأوضاع كاملة خاصة أننا مقبلون على بطولة السوبر المصري وبعده المشاركة في البطولة العربية”.

وواصل: “لا أريد العودة للوراء والحديث عن أسباب استبعاد اللاعبين في الفترة الماضية ومنهم عمرو السيسي، لكني أعمل على إعادة الهدوء مرة أخرى للفريق”.