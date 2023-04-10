"الأزهر عائلتكم".. احتفالية الجيزة الأزهرية بـ"يوم اليتيم"

في إطار حرص الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

لتحقيق التكافل والتراحم، والتضامن المجتمعي مع اليتامى.

بحضور الدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، نظمت منطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣م، احتفالية تحت عنوان "الأزهر عائلتكم"، بمناسبة "يوم اليتيم"، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، بمعهد ناهيا الإعدادى الثانوى بنين، بحضور على حسن مدير إدارة التعليم الثانوي ومحسن عبدالحميد مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة وسامى حسانين وكيل إدارة كرداسة وسمير عبد العاطى رئيس نقابة التعليم والبحث العلمى بالجيزة وعمر حسين مدير إدارة الصديق التعليمية الأزهرية وعز الدين فهمي بمكتب رئيس الإدارة المركزية وأشرف عبد التواب مدير قسم الوسائل التعليمية وأشرف مصطفى مدير الأمن بإدارة كرداسة وعبد الكريم قطب شيخ معهد طه فتح الباب، وعدد من الموجهين شيوخ المعاهد الأزهر الشريف، وأكثر من 500 طالب من اليتامى بمعاهد إدارة كرداسة.



وتضمنت الاحتفالية التي بدأت في أذان المغرب بالفطار الجماعي الذى يضم أكثر من ألف من العاملين والطلاب ثم بدأت الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وقدم الطلاب ، فقرات ثقافية، وعروضًا مسرحية، وإنشادًا دينيًا، و فقرة التنورة واختتم الحفل بتوزيع هدايا عينية وماليه لطلاب والعمال.



وخلال الاحتفالية، تحدثت الدكتورة فاطمة الأحمر والدكتور سمير أبوالخير وأيمن الياس بكلمة؛ تهنئة للجميع المشاركين لرسم البسمة على طلاب المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن اليتامى مدخل لكل خير، وأن الإحسان إليهم صورة من أعظم صور البر ودليل على الصدق والتقوى في نفوس من يحسن إليهم.



كما تم تكريم مرفت حسن الموجة بإدارة كرداسة لبلوغها سن المعاش القانوني متمني لها دوام الصحة والعافية على ما قدمته لخدمة الأزهر طول فترة خدمتها، وتم التقاط بعض الصور التذكارية كتوثيق للذكرى الطيبة والجميلة وتعبير عن هذه الاحتفالية.