الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكتيبة 101 الحلقة 18|الجيش يتأكد من تورط "حكيم" في قتل الشيخ "موسى"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، وصول الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، إلى حقيقة الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، والذي تأكد أنه يدعم العناصر الإرهابية، بعد رؤيته لخاتم الشيخ "موسى"، الذي يقام بدوره خالد الصاوي، في يده أثناء إبلاغه عن مكان اختباء "أبو البراء"، وبعد تتبع عدة خيوط تأكد أن "وحيد" يعمل في قيادة التنظيم إلا أنه لم يتوصل إلى دوره بالتحديد، وفي تلك الأثناء، تحدث مع عبدالله، نجل الشيخ "موسى"، الذي يقوم بدوره محمود حجازي، عن تلك المعلومات.

txt

الكتيبة 101 الحلقة 16.. محاولة إرهابية لتنفيذ خطة احتلال "الشيخ زويد"

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وهنا قال له "عبدالله": "وحيد قتل أبويا وأخويا"، وأكد للضابط "خالد" أنه يدعمه وكل أهل القبيلة معه، وسيقوم بتزويده بكل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها، وبذلك المشهد أعلنت قبائل سيناء دعمها لقوات الجيش ضد العناصر الإرهابية، وسيكونون بمثابة كاميرات مراقبة ترصد أماكن تواجد تلك العناصر للقبض عليها وتخليص سيناء من شرهم.

وانتهت الحلقة بطلب الضابط "خالد" من "عبدالله" معرفة ما دور الطبيب "وحيد" في التنظيم وليعرف هذا يجب أن يجد "كمال" ليجيب "عبدالله" أن يترك الموضوع على رجال القبيلة، و"كمال" هو الذراع الأيمن للطبيب "وحيد" وشاركه كل خططه بداية من كونه تاجر في البشر إلى أن وصل لقيادة الجناح العسكري للتنظيم.

txt

الحلقة 14 من «الكتيبة 101».. «خاتم وحيد» يقود الضابط لقاتل الشيخ سالم

"خالد" يكشف قاتل الشيخ "موسى"

يذكر أنه في الحلقات السابقة، شك الضابط "خالد" في أن يكون "حكيم" هو الطبيب "وحيد" المشارك في القوافل الطبية بشمال سيناء، وكان شكه في محله، حينما كان يستجوب أحد أهالي سيناء الذي جاء لتقديم بعض المعلومات عن التنظيم، فأظهر له صورة الطبيب "وحيد" وسأله عن كنية هذا الشخص في التنظيم، في البداية أنكر السيناوي أن الطبيب تابع للتنظيم وأنه فقط كان يراه ضمن القوافل الطبية، لكن مع قليل من الضغط أكد للضابط أن اسمه "حكيم" وقد انضم حديثًا للتنظيم.

وهنا تأكد الضابط "خالد" أن "حكيم" هو الطبيب "وحيد"، وهو نفسه قاتل الشيخ "موسى"، بعد أن لمح في يده خاتمًا يعود للشيخ "موسى"، وعندما ذهب لـ"عبدالله" وسأله عن خاتم والده، أكد له أن والده لم يكن يرتدى الخاتم أثناء تغسيله، وبالتالي فإنه مفقود.

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة الثامنة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

«الدستور» تحاور «سيد العمدة».. أحمد فهيم: تشبيهى بالراحل خالد صالح «شرف كبير»

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

نجاد البرعى يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء إدارة الحوار الوطنى مع قادة المنظمات الحقوقية

كشف حقيقة ضبط شخص من قبل ضابط شرطة بدون وجه حق

اليوم تشييع جنازة ضحية كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد من مسجد الشرطة

الحلقة 18 "ضرب نار".. "الكوماندا" ينفذ أول عملية تهريب سلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد