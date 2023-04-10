الكتيبة 101 الحلقة 18|الجيش يتأكد من تورط "حكيم" في قتل الشيخ "موسى"

عرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، وصول الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، إلى حقيقة الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، والذي تأكد أنه يدعم العناصر الإرهابية، بعد رؤيته لخاتم الشيخ "موسى"، الذي يقام بدوره خالد الصاوي، في يده أثناء إبلاغه عن مكان اختباء "أبو البراء"، وبعد تتبع عدة خيوط تأكد أن "وحيد" يعمل في قيادة التنظيم إلا أنه لم يتوصل إلى دوره بالتحديد، وفي تلك الأثناء، تحدث مع عبدالله، نجل الشيخ "موسى"، الذي يقوم بدوره محمود حجازي، عن تلك المعلومات.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وهنا قال له "عبدالله": "وحيد قتل أبويا وأخويا"، وأكد للضابط "خالد" أنه يدعمه وكل أهل القبيلة معه، وسيقوم بتزويده بكل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها، وبذلك المشهد أعلنت قبائل سيناء دعمها لقوات الجيش ضد العناصر الإرهابية، وسيكونون بمثابة كاميرات مراقبة ترصد أماكن تواجد تلك العناصر للقبض عليها وتخليص سيناء من شرهم.

وانتهت الحلقة بطلب الضابط "خالد" من "عبدالله" معرفة ما دور الطبيب "وحيد" في التنظيم وليعرف هذا يجب أن يجد "كمال" ليجيب "عبدالله" أن يترك الموضوع على رجال القبيلة، و"كمال" هو الذراع الأيمن للطبيب "وحيد" وشاركه كل خططه بداية من كونه تاجر في البشر إلى أن وصل لقيادة الجناح العسكري للتنظيم.

"خالد" يكشف قاتل الشيخ "موسى"

يذكر أنه في الحلقات السابقة، شك الضابط "خالد" في أن يكون "حكيم" هو الطبيب "وحيد" المشارك في القوافل الطبية بشمال سيناء، وكان شكه في محله، حينما كان يستجوب أحد أهالي سيناء الذي جاء لتقديم بعض المعلومات عن التنظيم، فأظهر له صورة الطبيب "وحيد" وسأله عن كنية هذا الشخص في التنظيم، في البداية أنكر السيناوي أن الطبيب تابع للتنظيم وأنه فقط كان يراه ضمن القوافل الطبية، لكن مع قليل من الضغط أكد للضابط أن اسمه "حكيم" وقد انضم حديثًا للتنظيم.

وهنا تأكد الضابط "خالد" أن "حكيم" هو الطبيب "وحيد"، وهو نفسه قاتل الشيخ "موسى"، بعد أن لمح في يده خاتمًا يعود للشيخ "موسى"، وعندما ذهب لـ"عبدالله" وسأله عن خاتم والده، أكد له أن والده لم يكن يرتدى الخاتم أثناء تغسيله، وبالتالي فإنه مفقود.