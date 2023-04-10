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تحقيقات ومتابعات

والدة حامد تتوسل للأهالى لمعرفة أخبار نجلها.. فى الحلقة الـ19 من "سره الباتع"

هالة صدقي في سره
هالة صدقي في سره الباتع

شاهد المواطنين نهاية الحلقة الـ 19 من مسلسل “سره الباتع” والتي تدور أحداثه حول قوة رموز المناضلة الشعبية في الجماهير المصرية، تلك القصة التي رصدها الكاتب الكبير يوسف إدريس في إحدى رواياته، ونقلها للدراما الرمضانية المخرج خالد يوسف، ليناقش هذا التأثير في حقبة الاحتلال الفرنسي لمصر، وفترة ثورة الـ 25 من يناير 2011.

 

 وانتهت أحداث الحلقة عند مشهد والدة حامد، والتي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي، وهي تبكي لأهل القرية وتسأل شباب القرية عن حامد، ابنها، والذي يجسد المقاومة الشعبية، ويلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وتطلب منهم أن يخبروه بدعواتها، وتسألهم إن كانت ستراه عما قريب. 

 

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 19

سقط بوشار الجندي الفرنسي المنشق عن الحملة الفرنسية، شريف حافظ والذي انضم إلى صفوف المقاومة الشعبية، التي يقودها حامد والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني، في حب إحدى فتيات قرية شطانوف، ويبدي اعجاب بها، وبمهارتها في إطلاق النيران واستخدام السلاح، التي شهدها في ساحة التدريب.

 

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 19

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعبر عن التفاف الشعب المصري حول صفوف المقاومة الشعبية لمناهضة الاحتلال، وهو ابداع المخرج الكبير خالد يوسف ، وبطولة الفنان احمد صلاح السعدني وحنان مطاوع واحمد فهمي، وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق 

 

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

 

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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