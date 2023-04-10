نرصد سعر الذهب اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 بدون مصنعية في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لمعرفة آخر ما وصل إليه المعدن الأصفر ملاذ المصريين الآمن.



سعر الذهب اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 بدون مصنعية



تجدون في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 بدون مصنعية في الأعيرة المتداولة في السوق المصري وعلى رأسها عيار 21.



انخفاض جديد لجنيهات محدودة نزلها الذهب في الأسواق المصرية، أمس الأحد، بعد أن انخفض أمس وأول أمس كذلك، رغم الارتفاعات الهائلة التي قفزها بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2%.



سعر الذهب عيار 24

2474.25 جنيه بيع.

2457.25 جنيه شراء.

بانخفاض جديد قدره 5.75 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 22

2268 جنيه بيع.

2252.5 جنيه شراء.

بانخفاض أخر قدره 5.25 جنيه.



سعر الذهب عيار 21

2165 جنيها بيع.

2150 جنيها شراء.

بانخفاض جديد مقداره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

1855.75 جنيه بيع.

1842.75 جنيه شراء.

بانخفاض مقداره 4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14

1443.25 جنيع بيع.

1433.25 جنيه شراء.

بانخفاض أخر مقداره 3.25 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12

1237.25 جنيه بيع.

1228.5 جنيه شراء.

بانخفاض قدره 2.75 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 9

927.75 جنيه بيع.

921.5 جنيه شراء.

بانخفاض قدره 2.25 جنيه.



سعر الجنيه الذهب

17320 جنيها بيع.

17200 جنيه شراء.

بانخفاض جديد بقيمة 40 جنيها.