الإثنين 10 أبريل 2023
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كاتب صحفي عن زيارة الرئيس لقسم أول مدينة نصر: تعكس إنسانيته وشخصيته

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، نائب رئيس جريدة الأخبار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على الزيارات الطبيعية مثل التي قام بها اليوم بزيارة قسم أول مدينة نصر، مؤكدًا أن الرئيس يحرص على التواصل المباشر مع كل طوائف الشعب والاستماع لأبناء شعبه والتقرب منهم والتفاعل الأبوي معهم وهذه وسيلة هامة لبناء جسور الثقة.

ما يقوم به الرئيس علاقة إنسانية لا تتعلق بقواعد البروتوكول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة" لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن تفقد الرئيس السيسي، صباح كل يوم جمعة للمشروعات القومية الجديدة، تشمل تفقده للمواطنين والاستماع لأحوالهم والاستجابة لطلباتهم وتلبيتها وهي علاقة إنسانية لا تتعلق بقواعد البروتوكول والتي يكسرها الرئيس دائمًا في علاقته معهم وخلال خطابه، فيكون في ذهنه دائمًا المواطن البسيط، ويطلب من المسئولين دائمًا تبسيط المعلومات حتى تصل لرجل الشارع.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس شخصية الرئيس وتفقده أحوال الشعب بكل طوائفه وفئاته والاطمئنان على مجريات الأمور خاصة أنه يفطر مع أبنائه من الشرطة والجيش وكذلك مواطني حي الأسمرات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي علاقة إنسانية قواعد البروتوكول التواصل المباشر طوائف الشعب رجل الشارع

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