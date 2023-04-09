الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الرابعة| موعد عرض وإعادة مسلسل كشف مستعجل في رمضان 2023

كشف مستعجل
كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من المسلسلات التي جذبت الجمهور في النصف الثاني من شهر رمضان كونه يعوض الجزء الكوميدي الذي كان يقدمه مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين في النصف الأول من رمضان، ومسلسل كشف مستعجل يصلح لكل الفئات العمرية، ويتسأل الألاف عبر محرك البحث جوجل عن موعد عرض وإعادة حلقات المسلسل.

 

موعد عرض وإعادة مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3 في رمضان 2023

عرض قناة dmc الحلقة الأولى مسلسل كشف مستعجل الذى يتكون من 15 حلقة، الساعة 11.30 مساء، ويعاد فى الساعة 8.30 صباحا. كما يعرض مسلسل كشف مستعجل على شاشة قناة "الحياة" الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و 1.30 ظهرا.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3 تتصدر تريند "تويتر"

الحلقة الثالثة| موعد إعادة عرض مسلسل جت سليمة رمضان 2023

يذكر أن مسلسل كشف مستعجل عرض فى النصف الأول من رمضان على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

تردد قناة دي إم سي ودي إم سي دراما العارضة لكشف مستعجل

تردد قناة دي إم سي دراما Dmc Drama 2023

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ  5/6

- جودة القناةHD.

 

تردد قناة  DMC 

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

 

قصة مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

 

مسلسلات النصف الثاني من رمضان

ويعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن مسلسلات أخرى وهي "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، و"جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم"، فيما يعرض مسلسل "حرب" بطولة أحمد السقا ومحمد فراج يوم 21 رمضان.

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