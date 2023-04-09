الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الثالثة| موعد إعادة عرض مسلسل جت سليمة رمضان 2023

جت سليمة
جت سليمة

بدأ عرض مسلسل جت سليمة في النصف الثاني من شهر رمضان، والمسلسل يمثل عودة قوية للفناة دنيا سمير غانم بعد غيابها ثلاث سنوات إذ كان أخر مسلسل لها هو مسلسل " بلدل الحدودتة تلاتة" في 2019 ومن بعده قد توقفت بسبب وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز لذا اشتاق الجمهور لها من كل الشرائح العمرية.

مسلسل جت سليمة في رمضان 2023

يبحث من الجمهور عن مواعيد مسلسل «جت سليمة» الحلقة 3 الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ولذلك يستعرض «الدستور» خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل «جت سليمة» والقنوات الناقلة.

 

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 والقنوات الناقلة

من المقرر أن يكون موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 3 اليوم الأحد 9 أبريل 2023، على فضائية CBC الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الساعة 2:45 صباحًا وغدًا الاثنين الساعة 2:15 ظهرًا.

 

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة رمضان 2023 والقنوات الناقلة 

 

- ويعرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 على فضائية CBC دراما اليوم الأحد الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة غدًا الإثنين 5:30 صباحًا والساعة 11:45 صباحًا.

مسلسل جت سليمة الحلقة 3| هل ستتأقلم دنيا سمير غانم في أرض النعام؟

بعد قليل.. عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3

موعد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 وتردد قناة cbc

- كما يعرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 عرضه على فضائية art حكايات الساعة 11:30 مساءً والإعادة غدًا الاثنين 11:30 صباحًا و5:30 مساءً، بالإضافة إلى منصة شاهدت و«Watch it».

 

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة 

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل جت سليمة، بتواجد سليمة وأخيها داخل عالم غريب بعد أن قرأة الكتاب السحري، وبدأوا يسألوا من حولهم عن هذا المكان الغريب دون الحصول على إجابة من أحد، وظهر الفنان محمد سلام وسلم صديقه إلى العدالة من أجل الحصول المكافأة، وتفاجئ بأنها 5 بيضات، وقبل أن يموت يقوم بإنقاذه.

 

وأثناء تجول سليمة في هذا المكان الغريب كسرت نظارتها وأثناء بحثها عنها اختفي عنها شقيقها، وأثناء بحثها عنه تقابل غادة طلعت التي حاولت قص شعرها لأنه يعجبها إلا أن محمد سلام أنقذها.

 

 

 

قصة مسلسل جت سليمة

 

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول «سليمة» التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم، والتي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير لأخيها وفجأة يجدوا انفسهم أصبحوا بداخل الكتاب، ويسافرون خلاله بحقبات زمنية مختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش خلالها مغامرات مشوقة.

 

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

ويُعرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 على فضائية CBC عبر التردد التالي:

 

التردد: 11785.

 

الاستقطاب رأسي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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