يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة مسلسل جت سليمة الحلقة 3 عبر قناة سي بي سي ويعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023.

يبدأ بعد قليل عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بطولة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي وغيرهم من النجوم.

وشهد مسلسل جت سليمة إعجاب الكثير من متابعينه لتتصدر حلقة الأولى مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا موقع “جوجل” و“تويتر”.

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 3 بطولة دنيا سمير غانم

ويعرض اليوم الحلقة 3 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء و الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

يمكنك الآن ضبط تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل جت سليمة رمضان 2023

تردد قناة cbc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama