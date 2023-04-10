الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 10 ابريل 2023 في البنوك

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة فروق الأسعار التي سيحتاجها المصريين الذين قرروا أداء فريضتي الحج والعمرة هذا العام.
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك
 

ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق آخر تحديث لصرف الأسعار.
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 
8.2191 جنيه للشراء 
8.2462 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

  8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك  التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

8.19 جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع 

التعاملات المسائية|انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 9-4-2023 أمام الجنيه المصري

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 
 

دولار أمريكى 

30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
 

يورو
33.6042 جنيه للشراء 
33.7230 جنيه للبيع 

جنيه إسترليني
38.2792 جنيه للشراء 
38.4129 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.0450 جنيه للشراء  
34.1793 جنيه للبيع 

 

100 ين يابانى
23.3338 جنيه للشراء 
23.4131 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى 
100.6955 جنيه للشراء 
101.0476 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3954 جنيه للشراء 
8.4243 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.4872 جنيه للشراء 
4.5043 جنيه للبيع

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