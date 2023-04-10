سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة فروق الأسعار التي سيحتاجها المصريين الذين قرروا أداء فريضتي الحج والعمرة هذا العام.



سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك



ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق آخر تحديث لصرف الأسعار.



سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2191 جنيه للشراء

8.2462 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

8.22 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين



دولار أمريكى

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع



يورو

33.6042 جنيه للشراء

33.7230 جنيه للبيع

جنيه إسترليني

38.2792 جنيه للشراء

38.4129 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.0450 جنيه للشراء

34.1793 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.3338 جنيه للشراء

23.4131 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.6955 جنيه للشراء

101.0476 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3954 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4872 جنيه للشراء

4.5043 جنيه للبيع