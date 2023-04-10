سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أبريل 2023
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة فروق الأسعار التي سيحتاجها المصريين الذين قرروا أداء فريضتي الحج والعمرة هذا العام.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك
ننشر لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق آخر تحديث لصرف الأسعار.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2191 جنيه للشراء
8.2462 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
8.22 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين
دولار أمريكى
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
يورو
33.6042 جنيه للشراء
33.7230 جنيه للبيع
جنيه إسترليني
38.2792 جنيه للشراء
38.4129 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.0450 جنيه للشراء
34.1793 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.3338 جنيه للشراء
23.4131 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6955 جنيه للشراء
101.0476 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3954 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4872 جنيه للشراء
4.5043 جنيه للبيع