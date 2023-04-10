ضياء رشوان: جلسات يومية للجان الحوار الوطني.. والبدء الرسمي 3 مايو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن لقائه اليوم مع المنظمات الحقوقية تحدثوا فيه عن الشواغل القانونية المتعلقة بالمجتمع الحقوقي المصري، وتوفيق أوضاع بعض المنظمات الحقوقية.

بعض القضايا التي تم مناقشتها اليوم تستحق المعالجة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة" لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن بعض القضايا التي تم مناقشتها اليوم متراكمة، وبعضها يستحق المعالجة، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيكون مكانًا لطرح تصوراتهم التشريعية والتنفيذية وكل هذا سيعرض على الرئيس ليتخذ قرارًا بشأنه.

وأشار إلى أن كل أفراد الحوار تحاول أن تبذل جهدًا ولا يوجد شك أن الجميع حريص على بدء الحوار الوطني، والمقرر أن يبدأ 3 مايو ولكن الحوار بمعنى الكلمة جاري بين كل الأطراف ويوميًا يوجد جلسات تعقد مختلفة بين كل الأفراد على حدة ويجري الحديث فيها بشكل منتظم، مؤكدًا أن مناقشة الموضوعات ستخرج في شكل مخرجات ترفع لرئيس الجمهورية، ليتخذ الإجراءات اللازمة تجاهلها.