«المسلم من سلم المسلمون من لسانه».. ندوة بجامعة المنصورة الجديدة

شهد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الندوة الدينية التي نظمتها الجامعة، تحت عنوان المُسلمُ من سَلِمَ المُسلمونَ من لِسانِه ويَدِه، والمُؤمن من أَمِنَه الناسُ على دِمائهم وأَموالهم ، للدكتور سالم عبد الجليل عضوالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، ووكيل وزارة الاوقاف الاسبق ، والرئيس الشرفي لقناة ازهري .

جاءت الندوة بحضور عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة والجهاز الاداري، ولفيف من طلاب الجامعة، وذلك اليوم الاحد، بمدرج الجامعة.

رحب رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بالدكتور سالم عبد الجليل، في رحاب جامعة المنصورة الجديدة ، مشيرا إلى إن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها لمنتسبي جامعة المنصورة الحديدة، يتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة المنصورة الحديدة ، مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.

كما أبدى فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل، سعادته بوجوده في رحاب الجامعة التي باتت تحقق تطورًا وتقدمًا ملموسًا على كافة المستويات رغم حداثة عهدها ، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة مشاركة الطلاب بالعديد من المسابقات المحلية والاقليمية .

قام الدكتور سالم عبد الجليل خلال الندوة الدينية، مناقشة عددًا من المعاني، منها النية، وضرورة استحضار الهمة، ومعالي الأخلاق لتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك معنى الإيمان، والاحتساب، ومجاهدة النفس، والخشوع، والرضا بالله، بالإضافة إلى الصورة السليمة للعبد الصالح.

كما تناول عبد الجليل مفاهيم التوكل الصحيح على الله، والقضاء والقدر، ومخالفة الهوى، والإخلاص، وموانع المغفرة، ومجاهدة المعصية، موجها الطلاب بأهمية إدارة الوقت، والصدق، والأخذ بالأسباب، مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.

كما قام الشيخ سالم عبد الجليل بالإجابة على تساؤلات الطلاب من خلال حوار مفتوح معهم.

وفي نهاية الندوة الدينية قام الدكتور معوض الخولي بإهداء تكريم جامعة المنصورة الجديدة للشيخ سالم عبد الجليل تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به.

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