إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية - مطروح"

أصيب، اليوم الأحد، 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي رأس الحكمة المركزي.

وحصلت “الدستور” علي أسماء المصابين وهم: "أحمد حسام فؤاد، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، محمد سمير منطلب، 29 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالجمجمة، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، ومحمد السيد رمضان، 31 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وإبراهيم صدقي رمضان، 32 سنة، مصاب بجروح قطعيه باليد اليسري ".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي رأس الحكمة المركزي، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفي سياق اخر، كان قد أصيب امس السبت، شخصان في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 15 بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي مطروح العام.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.