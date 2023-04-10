الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين فى اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

مواعيد الصلاة  اليوم
مواعيد الصلاة  اليوم الاثنين في اليوم التاسع عشر من رمضان

يقدم “الدستور” خدمة عرض مواعيد الصلاة  اليوم الإثنين في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023، في هذه الأيام المباركة لأهمية الصلاة كأحد أركان الإسلام الأساسية.
 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023
 

نذكر لكم مواعيد الصلاة  اليوم الإثنين في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 وفق عدد من المحافظات التي تتغير فيها مواقيت الصلاة وفق خطوط الطول والعرض.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

 

موعد أذان الفجر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
موعد أذان الظهر ١١:٥٧ ص
موعد أذان العصر ٣:٣٠ م
موعد أذان المغرب ٦:١٨ م
موعد أذان العشاء ٧:٣٨ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

 

موعد أذان الفجْر ٤:٠٩ ص
الشروق ٥:٤٠ ص
موعد أذان الظُّهْر ١٢:٠٢ م
موعد أذان العَصر ٣:٣٧ م
موعد أذان المَغرب ٦:٢٥ م
موعد أذان العِشاء ٧:٤٥ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

 

موعد أذان الفجْر ٤:٠٠ ص
الشروق ٥:٣٠ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٥٢ ص
موعد أذان العَصر ٣:٢٧ م
موعد أذان المَغرب ٦:١٥ م
موعد أذان العِشاء ٧:٣٦ م
 

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مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

موعد أذان الفجْر ٣:٥٨ ص
الشروق ٥:٢٥ ص
موعد أذان الظُّهْر ١١:٤٥ ص
موعد أذان العَصر ٣:١٦ م
موعد أذان المَغرب ٦:٠٥ م
موعد أذان العِشاء ٧:٢٢ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا 

صلاة الفجْر ٤:٠٧ ص
الشروق ٥:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٢٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٣ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

 

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص
الشروق ٦:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٦ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:٤٣ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٣:٥٤ ص
الشروق ٥:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٠ م

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