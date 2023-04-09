انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالات، بمركز شباب القليعة التابع لإدارة شباب الحامول، ويأتي ذلك ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك تحت شعار "معسكر ختام الأنشطة الكشفية" برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية و تثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه و تعلى من قيم التطوع والخدمة العامة وتبادل الخبرات، روح التعاون بالإضافة إلى صقل مهارات القيادة و العمل بروح الفريق.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات من 38 مركز شباب تابعين لإدارة شباب الحامول بالمهرجان، وعدد من أعضاء مراكز الشباب من محبي الحركة الكشفية، كما تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي كامل، المسابقات " الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الدينية، الطهي الخلوي، مشروع خدمة عامة، نظافة وتشجير " بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الفرق الكشفية فى مبادرة "إفطار صائم" وتوزيع الوجبات على الصائمين بالطريق الرئيسي وتنظيم إفطار جماعي للمشاركين بالمهرجان وإنتهى المهرجان بحفل سمر وعقبه تم تكريم المتميزين في جميع الأنشطة خلال العام .

وقد انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وبحضور صبحي عبدالعزيز، مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومجدي التهامي، مدير شباب الحامول، وعبدالفتاح الوكيل، منسق الجوالة والجوالات، ومصطفى الخطيب، منسق الجوالة والجوالات، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع، وبحضور العاملين بالإدارة وبعض من رؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب، قائد المهرجان سمير خليفة القائد الكشفي مفوض التدريب بجمعية الكشافة الجوية المصرية فرع كفرالشيخ وعبد الهادي أحمد، القائد الكشفي بجمعية الكشافة البحرية المصرية فرع كفرالشيخ.