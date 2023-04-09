بعد قليل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. ماذا سيحدث بعد انتصار الجيش المصري؟

يُعرض مسلسل الكتيبة 101 بعد قليل، على شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً ويستكمل عرض أحداثه المثيرة التي زادت في الحلقات الأخيرة منه.

عدد حلقات مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 تقتصر حلقاته على عشرين حلقة فقط، ويعرض بطولات الكتيبة 101 أمام هجوم التكفريين على مناطق الإرهاب داخل الشيخ زويد وسيناء.

على مدار يومين قدم مسلسل الكتيبة 101 الأحداث الحقيقية لمعركة الشيخ زويد الطاحنة بين الجيش المصري وبين التكفريين وتحديدًا جماعة بيت المقدس.

وكانت هذه المعركة قد وقعت عام 2015، ونتج عنها وقوع خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين جعلتهم يفرون هربًا من قتال الجيش المصري وأفراده الذين أظهروا بطولة ملحمية في قتالهم.

احداث مسلسل الكتيبة 101

إذ عرضت الحلقات السابقة رفض قوات الجيش المصري دخول الإرهابيين للكمائن رغم نفاذ الذخيرة في بعض هذه الكمائن مما جعلهم يستخدمون قنابل يدوية قائلين "حايدخلوا الكمائن على جثثنا".

كشفت الحلقات كذلك عن استشهاد الضابط إدريس، وفرار التكفيري أبو دعاء ورعب" وحيد"، كما كشفت عن انتصار الجيش المصري وسحقه للتكفيريين بعد دخول طيران "الأباتشي" إلى مدينة الشيخ زويد وتمكنه من إدخال الدعم البري ما جعل جثث التكفيريين تنتشر في شوارع الشيخ زويد، حتى سمع قائد الجيش صرخات التكفيريين فزعًا ورعبًا من الجيش المصري فقال "الحمد لله".

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.