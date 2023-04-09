الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إذاعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 وأبرز الأحداث السابقة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يترقب عدد كبير من المتابعين مشاهدة أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 والذي يعرض في ماراثون رمضان 2023، وجاء الترقب نتيجة تصاعد أحداث المسلسل بشكل كبير في الحلقات الأخيرة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وكانت قد تسببت المعركة الدامية بين قوات الجيش والتكفريين التي حدثت في حلقة أمس في وقوع ضحايا من الجيش من بينهم الضابط إدريس كذلك نتج عنها إلحاق الضرر بالتكفريين وبث الرعب في نفوسهم ووقوع ضحايا كثيرة في صفوفهم.

والمسلسل يعرض بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلئت بالأحداث والعديد  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري.

موعد إذاعة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وتنشر “الدستور” مواعيد عرض الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101، وأحداث حلقة أمس الحلقة 17.

إذ يعرض مسلسل الكتيبة 101 بشاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 9 مساءًا، ثم سيُعرض في تمام الساعة 10 مساءًا في قناة ON دراما، وستعاد الحلقة الـ18 على ذات القناة، في تمام الساعة 3 في صباح الغد، بينما تكون الإعادة الثانية بتمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقد حقق مسلسل  الكتيبة 101 ردود فعل إيجابية كب يبرة عقب عرض الحلقات الأولى منه ما جعل الجمهور يتفاعل مع باقي حلقاته، وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة 101 على 20 حلقة فقط.

موعد عرض وإعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

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ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

يذكر أن الكتيبة 101 قدمت عام 2015" 300 "شهيد وهي تلم الكتيبة التي تمثل محورًا لاهتمام الجميع، وذلك لكونها مسؤولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء. 

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