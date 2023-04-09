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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101.. الضابط هارون يصف الجنود بالوحوش

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

عرضت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 استبسال قوات الجيش في الدفاع عن الكمائن في معركتهم الوحشية ضد العناصر التكفيرية.

 

ظهر الجنود والضباط خلال المعركة حسبما وصفهم الضابط"هارون"وحوشًا  لكونهم لم يتخلوا عن الكمائن أثناء سيل القصف الذي وجه له من قبل الإرهابيين إذ لم يسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بدخول الكمائن ودافعوا عنها وعن زملائهم داخلها حتى أخر  لحظة.

 

هذا الأمر الذي جعل الضابط هارون يوجه حديثه إلى أحد المجندين قائلًا له "وحوش يا رجالة" وذلك بعد أن قال له المجند "ما سيبناش يا فندم الكمين وما سمحناش ليهم يدخلوه".

 

وفي الخلفية ظهر صوت الضابط إدريس الذي استشهد عندما كان يوجه رسالة مؤثرة الى ابنه بقوله له أنه يريده أن يعرف بأنه يحبه جدًا ويحب أخوته وأنه يعلم بأنه سيكون بطلًا مثل أبيه ويدافع عن بلده كما وصى الدرديري ابنه بأن يعتني بأمه وأخواته.  


وقد تسببت المعركة الدامية بين قوات الجيش والتكفريين في وقوع شهداء من الجيش من بينهم الضابط إدريس كذلك نتج عنها إلحاق الضرر بالتكفريين وبث الرعب في نفوسهم ووقوع قتلى كثيرين في صفوفهم.
 

يذكر أن الكتيبة 101 قدمت عام 2015" 300 "شهيد وهي الكتيبة التي تمثل محورًا لاهتمام الجميع، لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الارهاب في مصر وهي منطقة" سيناء.

 

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة. 

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