الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 50 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء مدينة المنيا

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 50 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

 

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم البيئة بحي وسط مدينة المنيا واصل أعمال النظافة اليومية وقام بتنظيم حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من جميع شوارع الحي وتمكن من رفع ٢٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بشوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

وأضاف بلال طه رئيس حي غرب المدينة أن قسم البيئه بالحى كثف من أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وتمكن من رفع ما يقارب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع واورقة الحى وبجميع الورديات حفاظا على مظهر وجمال المدينه كونها عروس الصعيد

وأوضح رئيس المركز والمدينة ان هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات النظافة بكافة شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها

 

وأكد رئيس المركز و المدينة إن الوحدة المحلية لا تدخر جهداً في الأهتمام بأعمال النظافة لرفع كفاءة المنظومة حيث يتم تكثيف حملات النظافة بكافة أنحاء المدينة والقري التابعة لها من خلال ورديات صباحية ومسائية تقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري بتكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة مشيرا إلي الأستمرار في حملات النظافة.

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رفع 50 طن مخلفات حملات نظافة بأحياء المنيا بلال طه رئيس حي غرب اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا الوحدة المحلية لمدينة المنيا

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