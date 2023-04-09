مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18| يسرا تبحث عن طنط سوس في دمياط

يبحث عدد كبير من متابعي النجمة يسرا عن تفاصيل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 ونقدم تفاصيل الحلقة التي تبدأ الآن عبر قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18

تواصل النجمة يسرا خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 التي تبدأ الآن على قناة سي بي سي البحث عن حماتها "طنط سوس" بعد أن علمت من انشراح أنها متواجدة في حفل زفاف أحد أقارب العائلة بمحافظة دمياط لتقرر سميحة "يسرا" وابناءها الذهاب إلى دمياط من أجل اللحاق بها ومقابلتها.

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الاستعداد للسفر في اليوم التالي إلى محافظة دمياط من أجل التواجد في الفرح فتتحدث سميحة مع أكرم "محمد ثروت" من أجل الترتيب للسفر في اليوم التالي.

ويعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 حيث يعرض العمل يوميا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا عبر قناة سي بي سي ويعرض على سي بي سي دراما في تمام السادسة والربع.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تقدم النجمة يسرا مسلسلها الجديد 1000 حمدالله على السلامة بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة عدد من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة شيماء سيف وبمشاركة الفنان القدير محمد محمود وبيومي فؤاد والفنان علاء مرسي.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

وتدور قصة المسلسل حول الدكتورة سميحة التي تعود إلى مصر بعد رحلة هجرة طويلة حيث تبحث عن حماتها تنفيذا لوصية زوجها الراحل من أجل الحصول على الميراث الذي يقدر بملايين الدولارات.