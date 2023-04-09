الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18| يسرا تبحث عن طنط سوس في دمياط

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يبحث عدد كبير من متابعي النجمة يسرا عن تفاصيل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 ونقدم تفاصيل الحلقة التي تبدأ الآن عبر قناة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18

تواصل النجمة يسرا خلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 التي تبدأ الآن على قناة سي بي سي البحث عن حماتها "طنط سوس" بعد أن علمت من انشراح أنها متواجدة في حفل زفاف أحد أقارب العائلة بمحافظة دمياط لتقرر سميحة "يسرا" وابناءها الذهاب إلى دمياط من أجل اللحاق بها ومقابلتها.

يسرا تحتفل بختام تصوير «١٠٠٠ حمد الله ع السلامة»

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17| سامح في ورطة بسبب نيللي

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الاستعداد للسفر في اليوم التالي إلى محافظة دمياط من أجل التواجد في الفرح فتتحدث سميحة مع أكرم "محمد ثروت" من أجل الترتيب للسفر في اليوم التالي.

ويعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 18 حيث يعرض العمل يوميا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا عبر قناة سي بي سي ويعرض على سي بي سي دراما في تمام السادسة والربع.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تقدم النجمة يسرا مسلسلها الجديد 1000 حمدالله على السلامة بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم الفنان آدم الشرقاوي ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وبمشاركة عدد من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة شيماء سيف وبمشاركة الفنان القدير محمد محمود وبيومي فؤاد والفنان علاء مرسي.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

وتدور قصة المسلسل حول الدكتورة سميحة التي تعود إلى مصر بعد رحلة هجرة طويلة حيث تبحث عن حماتها تنفيذا لوصية زوجها الراحل من أجل الحصول على الميراث الذي  يقدر بملايين الدولارات.

1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 18 الحلقة 18 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة الثامنة عشر مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل مالك سلسلة محلات كشري شهيرة لاتجاره في المخدرات

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وشروط سحب الملفات

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بعد هروب وداد وزاجها

وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة لهذا العام

التعاملات المسائية|انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 9-4-2023 أمام الجنيه المصري

إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرضٍ زراعية بقرية نفيشة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى