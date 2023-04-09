الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التتسيقية: الاقتصاد الدائري له ركائز أساسية منها إعاده تصميم سلاسل التوريد

النائبة راجية الفقي
النائبة راجية الفقي

قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاقتصاد الدائر له ركائز أساسية منها إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار والتطوير التكنولوجي والتغيير في سلوك المستهلكين والتغير في السياسات المتبعة.

وأضافت النائبة راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري يختلف عن الاقتصاد التقليدي أحادي المسار فالاقتصاد الدائري يبدأ باستخراج الموارد وتصنيعها واستخدامها ثم إعادة تدويرها ثم استخدامها مره أخرى مما يتناسب مع ما يشهده العالم من نقص في الموارد والتوجه نحو تحقيق الاستدامة والتغيرات المناخية والتدهور البيئي.

وأكدت النائبه راجيه الفقي، أن التكنولوجيا الرقمية تسهم بشكل كبير في نماذج الأعمال وتحسين استخدام الموارد ووضع سيناريوهات تنبؤية واستخدام للذكاء الاصطناعي وتطبيقات block chain مما يساعد على تطبيق آليات الاقتصاد الدائري.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  شركات عالمية اتجهت نحو تغير سياساتها بما يتلاءم مع الاقتصاد الدائري مثل شركه رينو الفرنسية التي تعد أول مصنع اقتصاد دائري حيث انها تجدد سيارتها القديمة وتعرضها مره أخرى للبيع بنسبة خصم ٣٠٪؜.

وذكرت النائبة بعض التجارب الدولية في عدد من الدول مثل ألمانيا التي تقدم منح لتصميم منتجات ذات أثر بيئي أقل وهولندا التى أنشات صندوق خاص لنفس الهدف في مجال الزراعة وقد وضعت الصين التحول نحو الاقتصاد الدائري في الخطة الخمسية.

النائبة راجية الفقى الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التطوير التكنولوجي المستهلكين التتسيقية

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