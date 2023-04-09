الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ترامب يتهم الديمقراطيين عبر منصة "تروث" بتدمير أمريكا ويتوعدهم بالعودة

ترامب
ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الديمقراطيين، عبر منصة "تروث"، بتدمير أمريكا، ويتوعدهم بالعودة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن هو المسئول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، مؤكدا أن التقرير الجديد الذي أصدره البيت الأبيض ويلوم إدارة ترامب على الانسحاب هو تضليل.

وقال: «هؤلاء المغفلون في البيت الأبيض، الذين يدمرون بلدنا بشكل منهجي، بقيادة أكبر مغفل منهم جميعًا، جو بايدن، لديهم لعبة تضليلية جديدة يلعبونها- يلومون ترامب على خضوعهم الجبان في أفغانستان بشكل كارثي. بايدن هو المسئول، ولا أحد آخر، منتقدا إدارة بايدن لسحب الجيش من أفغانستان أولاً قبل عملية الإخلاء الجوي، مما أدى إلى ترك 85 مليار دولار من المعدات العسكرية الأمريكية في البلاد، وفقدان أكثر من عشرين جنديا أمريكيا في هجوم على المطار».

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