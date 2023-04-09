الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد تسليم 800 كوبون بقيمة 200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجًا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، تسليم 800 كوبون مواد غذائية بقيمة 250 جنيهًا للكوبون الواحد، بإجمالي 200 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، بحضور يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ووجّه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باختيار المستحقين بكل دقة، موجهًا الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية لكل الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

من جهته، قال يحيى فراج، إن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناءً على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

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