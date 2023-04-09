الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد جرعة كوميدية مكثفة بالحلقة الـ17.. "الكبير أوي 7" يتصدر التريند

جونى
جونى

تصدر مسلسل "الكبير أوي 7"، بين الأعلى بمؤشرات البحث "جوجل"، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقة السابعة عشر أمس السبت، إذ أحدثت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي لما ضمن من جرعة كوميدية خالصة، أشاد بها الجمهور.

أحداث الحلقة الـ 17 

وبدأت أحداث الحلقة السابعة عشر، من مسلسل الكبير أوى 7، بذهاب دكتور ربيع "بيومى فؤاد" والكبير "أحمد مكى" إلى البروفيسور شرشابى "حمزة العيلى" لمساعدتهما وإيجاد حل فى تركيبة جديدة لعودة العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز.

واستغل جونى الأخبار التى ترددت فى المزاريطة بمشاركة سيد سكوبار زعيم العصابة فى المسرحية وطلب من العترة بشكله الكبير أن يتقمص شخصية سيد سكوبار من أجل أن تحقق المسرحية نجاح.

الحلقة 17 من الكبير أوى 7.. تركيبة العترة تنجح وشنب الكبير فى خطر

ويعود الكبير وربيع إلى المزاريطة سويًا، ويتوقف الكبير في الصحراء ويخبره أنه سيشرب التركيبة التي حصلوا عليها من البروفسير، ويقترح عليه الدكتور ربيع أن يشرب الكلب التركيبة ويشربها بالفعل وفجأة يتحول الكلب الكبير إلى صغير ويسعد دكتور ربيع ويعتبرها علامة على نجاحه وعلى أهمية العلم وبدون وعي يشرب الكبير التركيبة، ويفاجأ بشنبه يصغر ويصبح شبه هتلر.

مواعيد عرض مسلسل “الكبير أوي 7”

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على  منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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