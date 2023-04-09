الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة العيلى يعرب عن سعادته بنجاح شخصيته فى «الكبير أوى»

الفنان حمزة العيلي
الفنان حمزة العيلي

أعرب الفنان حمزة العيلي، الذي ظهر في الحلقة الـ17 من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع عن بالغ سعادته بنجاح شخصيته البروفيسور شرشابي التي ظهر بها ضمن أحداث الحلقة.

وتابع "العيلي" من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الحمد والشكر لله على كل شيء و على  أجمل و أغلى الحبايب في الدنيا يا أعظم نعم ربنا، مفيش شكر هعرف أوصف به مدى فرحتي وسعادتي اللي ملهاش حدود بكلامكم ورأيكم ومحبتكم العظيمة 
ربنا يديم محبتكم ويفرح قلوبكم دائمًا يارب".

وأضاف: "الحمد لله إني كنت سبب في إسعادكم النهاردة بمشهد الدكتور شرشابي في مسلسل الكبير، بشكر جدًا النجم الرائع أحمد مكي، وعمنا الأستاذ بيومي فؤاد،  والمخرج المبهج المحترم أحمد جندي".

واختتم حديثه قائلًا: "خالص محبتي لكم ولكل القائمين على المسلسل، شكرًا لكل محترم ومحترمة كتبوا في حقي حرف تسلم أيديكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين".

مواعيد إعادة الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7


وتعاد الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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