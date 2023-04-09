الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة"100 مليون شجرة".. زراعة أكثر من 70 % من الكميات المخصصة لأسوان

زراعة الاشجار
زراعة الاشجار

 أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار حملات التشجير والتوعية ضمن خطة المحافظة لتشجير القرى والمدن والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين. 

وجاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

ولفت محافظ أسوان إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ووفقاً للإمكانيات المتاحة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

وأشار أشرف عطية إلى أن الكمية المخصصة للمحافظة بهذه المبادرة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة حيث تم زراعة أكثر من 70 % من الكميات المستلمة منها حتى الآن وذلك لـ 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق ، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن حملات النظافة والتشجير والتوعية بالقرى والمدن والمراكز تستهدف تحسين نوعية الحياة وذلك من خلال تقليل الإنبعاثات الكربونية الضارة، وكذا تحسين نوعية الهواء ، والإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة، والتغلب على التحديات البيئية المختلفة، والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام. 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم  38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 20 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى. 

100 مليون شجرة أسوان التغيرات المناخية المبادرة الرئاسية المسطحات الخضراء تحسين الصحة العامة توفير بيئة نظيفة

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