الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«زراعة بني سويف» تسجيل 209 ألف 833 كارت فلاح.. تعرف على التفاصيل

كارت الفلاح
كارت الفلاح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ،باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.  

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من أول أبريل الجاري حتى الثامن منه"، والذي تضمن الإشارة إلى حصر شامل بالمساحات التي تم زراعتها والمعدة لزراعة محصول القطن، حيث تم حتى الآن زراعة 87% من المستهدف البالغ 8آلاف و500 فدان هذا الموسم.

فيما نفذت المديرية خلال هذه الفترة ندوات إرشادية عن زراعة نبات القطن بقرية دنديل بمركز ناصر، وإنفسط بالواسطى، يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الزمني والمكاني الصادر من الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.

 فيما تم تنفيذ زيارات ميدانية بقرى البرج ودنديل لتدريب موظفي الإرشاد الزراعي على استخدام تطبيق برنامج العيادة الزراعية الذكية، كما تم عقد ندوة إرشادية عن التكثيف المحصولي (فول الصويا مع الذرة الشامية)، وكذلك تنفيذ زيارات وندوات  لإدارة التنمية الريفية عن أضرار القوارض وطرق المكافحة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل.

وتضمن التقرير توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، والتي بلغت أكثر من 80 ألف طن حتى الآن، وجاري توريد باقي الكميات المتعاقد، هذا وتم تنفيذ 20 زيارة ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة.

بينما يشير الموقف الحالي لمديرية الزراعة من منظومة كروت الفلاح إلى أن إجمالي الحالات المسجلة قد بلغت 209 ألف 833، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و945حائزًا، وواصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد على إجمالي مساحة 22 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

في حين تم المرور على الزراعات الطبية والعطرية ووحدات تقطير الزيت العطري بمركز ناصر، وزراعات الموز لمكافحة حشرة المن المسئولة عن الأمراض الفيروسية التورد والتبرقش، والمرور والمتابعة لصوب الخضر وإنتاج الشتلات والثمار، فضلا عن متابعة وحل شكاوى المزارعين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجمعيات الزراعية المحاصيل الزراعية المحاصيل الاستراتيجية بنجر السكر بني سويف

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