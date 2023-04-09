النقل الدولي تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية والمالية والقابضة للنقل البري والبحري

نظمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، حفل إفطارها السنوي بالنادي السوري بالإسكندرية بمشاركة كبار الشخصيات العاملة في مجال النقل والنقل البحري والمواني المصرية.

حيث شارك بالحفل المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، وهم أحمد العنتبلى، والمهندس أحمد مصطفى، والدكتورة أميرة شوقى، وشرين الحكيم، وعبد العال على رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالشعبة الذين كانوا في إستقبال ضيوف حفل الإفطار، كما شارك عدد من قيادات مصلحة الجمارك وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري وجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية وجمعية رجال الأعمال،والتي شارك منها كلا من الدكتور عبد المنعم حافظ والدكتور محمد محرم.



من جانبه قال المهندس مدحت القاضي في كلمته عقب حفل الإفطار إن عدد الشركات أعضاء الشعبة في تزايد بشكل كبير حيث بلغ عددها حوالى 700 شركة حتى الآن، وأن الشعبة سمحت لشركات البريد أن تنضم للشعبة، حيث إنها تمارس أعمال لها صلة بالنقل واللوجيستيات وفي صميم اختصاص الشعبة، مضيفاً إن "النقل الدولي واللوجستيات"، تهتم بالتدريب بشكل كبير، حيث أبرمت الشعبة الإتفاقيات مع كلا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية من أجل تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مجال النقل واللوجيستيات، بالإضافة إلي أهتمام الشعبة بتطوير قدرات العنصر البشري في الشركات أعضاء الشعبة كما إن الشعبة ستنظم خلال الأشهر القادمة زيارات لبعض الموانئ مثل برشلونة وغيرها.



