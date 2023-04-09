«النقل الدولي» تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية والمالية والقابضة للنقل البري والبحري

كرمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أمس، عدد من الشخصيات المؤثرة فى مجال النقل البحري، وهم: (اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمحطات الحاويات واللواء حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية، والدكتورة نجوي شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والتي أختارتها وزارة المالية ضمن 20 سيدة مؤثرة في وزارة المالية المصرية، بالإضافة إلي اللواء محمد طارق عباس العضو المنتدي للشركة القابضة للنقل البحري واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واستلم درع التكريم بدلا منه اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة الميناء واللواء هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أمل نوس رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بوزارة المالية).

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الشعبة السنوي بالإسكندرية، بمشاركة كبار الشخصيات العاملة في مجال النقل والنقل البحري والمواني المصرية، حيث شارك بالحفل المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، وعصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، كما شارك عدد من قيادات مصلحة الجمارك وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري وجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية وجمعية رجال الأعمال، والتي شارك منها كلا من الدكتور عبد المنعم حافظ والدكتور محمد محرم.

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي في كلمته عقب حفل الإفطار إن عدد الشركات أعضاء الشعبة في تزايد بشكل كبير حيث بلغ عددها حوالى 700 شركة حتى الآن، وإن الشعبة سمحت لشركات البريد أن تنضم للشعبة، حيث إنها تمارس أعمال لها صلة بالنقل واللوجيستيات وفي صميم اختصاص الشعبة.

وأضاف أن «النقل الدولي واللوجستيات»، تهتم بالتدريب بشكل كبير، حيث أبرمت الشعبة الإتفاقيات مع كلا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية من أجل تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مجال النقل واللوجيستيات، بالإضافة إلي أهتمام الشعبة بتطوير قدرات العنصر البشري في الشركات أعضاء الشعبة كما إن الشعبة ستنظم خلال الأشهر القادمة زيارات لبعض الموانئ مثل برشلونة وغيرها.

النقل الدولي تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية والمالية والقابضة

النقل الدولي تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية والمالية والقابضة

النقل الدولي تُكرم قيادات ميناء الإسكندرية والمالية والقابضة