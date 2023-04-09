الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ4 متهمين بتهمة قتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطن، كما شرعوا فى قتل آخرين  بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين مصطفى محمد سلطان ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 تعود أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه فترصدوا له فى أحد الأماكن واطلقوا عليه النيران من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال، كما تم إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد قتل المستشار شريف أحمد سعيد اطلاق النار المستشفى

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