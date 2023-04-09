وفد من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية يزور الجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ووفد مرافق له يضم: الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الإقتصادية، ومهند مهدي باحث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لبحث سبل التعاون بين الجانبين وذلك بحضور الدكتور سوزوكى ماساكى نائب رئيس الجامعة للتعاون الإقليمي والدولي، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والطلاب وعدد من عمداء الكليات.

استعرض الدكتور عمرو عدلي استراتيجية الجامعة التى تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها، موضحًا أن الجامعة بيت للخبرة وتستهدف إعداد كوادر علمية تساهم فى دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وربط الخريجين بسوق العمل محليا ودوليًا.

وأشاد الدكتور عمرو عدلي خلال اللقاء بدور جمعية رجال الاعمال فى دعم الأعمال بشكل عام وبدورها فى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفية.



من ناحيته أشاد الدكتور محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالجامعة المصرية اليابانية وبدورها فى دعم البحث العلمى والصناعة، موضحًا أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل التعاون مع الجامعة والاستفادة منها كبيت خبرة فى دعم المؤسسات الصناعية .

و قام وفد جمعية رجال الأعمال فى نهاية اللقاء بجولة داخل الجامعة زار خلالها مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي وعدد من معامل الجامعة منها: «معمل الطباعة ثنائية وثلاثية الابعاد، معمل المحفزات لتطبيقات الطاقة والبيئة ورش ميكانيكية وصالة الرسم» بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة ابو النجا المركزية وقاعات الدراسة والسينما.