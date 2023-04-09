السفير محمد سمير يطالب بنقل التجربة المصرية للأردن في مجال استخدام الغاز الطبيعي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية أحمد الخلايلة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن ومصر.

وأشار السفير المصري لدى الأردن محمد سمير، خلال لقاء اللجنة اليوم، إلى تشابه وتشارك الموقفين الأردني والمصري تجاه القضية الأولى القضية الفلسطينية.

وأكد أن هذه اللجنة مختصة بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، وتذليل العقوبات التي تواجه الجاليتين الأردنية في مصر، والمصرية في الأردن، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأضاف، أن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي من شأنها تطوير الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

من جهتهم، دعا النواب الأردنيين ميادة شريم، صالح الوخيان، محمد المرايات، إلى تعزيز التقارب بين البرلمانيين الأردنيين والمصريين، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وأكدوا ضرورة نقل التجربة المصرية للأردن في مجال استخدام الغاز الطبيعي، التي تسهم في تقليل وتخفيض فاتورة الطاقة المرتفعة، مطلعين السفير على حزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب في تطوير منظومة الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية.

من جهته، قال السفير المصري، إن العلاقات المصرية الأردنية علاقة متميزة ومتجذرة، وأن لمصر تجربة وباعا طويلا في استخدام الغاز الطبيعي التي من شأنها تخفيض فاتورة الطاقة على المناطق الصناعية، مشددا على أهمية تذليل العقوبات أمام المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين.