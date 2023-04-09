الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كل من "هاجر ا ت" 19 سنة مصابة ما بعد الارتجاج و"سامح. ع"، 16 سنة، "مريم. س"، 16 سنة ، "أماني. ح"، 29 سنة "شروق. م" ، 17 سنة مقيمين أولاد سيف دائرة مركز بلبيس مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وجرى العرض على النيابة للتحقيق.

الشرقية حادث تصادم سيارة ميكروباص مستشفى بلبيس

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

هل تغيرت خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟.. الحكومة ترد

المشدد 6 سنوات لعامل يروج الهيروين في الإسكندرية

قافلة طبية لحياة كريمة برأس غارب وصرف العلاج بالمجان

15 محضرًا تموينيًا وضبط 130 كيلو لحوم غير صالحة في حملات مكبرة بسوهاج

انتشال جثة شاب غرق فى النيل بالبدرشين.. والتحريات: لا شبهة جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية