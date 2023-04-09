إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية بالشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كل من "هاجر ا ت" 19 سنة مصابة ما بعد الارتجاج و"سامح. ع"، 16 سنة، "مريم. س"، 16 سنة ، "أماني. ح"، 29 سنة "شروق. م" ، 17 سنة مقيمين أولاد سيف دائرة مركز بلبيس مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وجرى العرض على النيابة للتحقيق.