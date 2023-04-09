الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القابضة المصرية الكويتية" تبيع 304.35 ألف سهم خزينة

البورصة
البورصة

نفذت الشركة القابضة المصرية الكويتية عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

وأوضحت، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها باعت 304.35 ألف سهم خزينة بنسبة 0.027% من رأسمال الشركة خلال جلسة الخميس.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 48.74%، لتسجل في 2022 ربحًا بقيمة 209.4 مليون دولار، مقابل أرباح بـ140.74 مليون دولار خلال عام 2021.

وعزا بيان للشركة السبب الرئيسي لارتفاع صافي ربح العام إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.23% عن العام السابق، وارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة 59.72% عن العام السابق.

وارتفعت مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وبحلول الساعة 10:25 صباحًا من جلسة اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.16 بالمائة عند مستوى 16736.04 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.35 بالمائة عند 2955.87 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.34 بالمائة، ليصل إلى 4434.96 نقطة.

وصعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.32 بالمائة عند 2901.3 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 665.8 ألف جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 556.3 ألف جنيه، و109.4 ألف جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 60.45 مليون جنيه، من خلال 19.17 مليون سهم، عبر 3.9 ألف صفقة.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفع 24 سهمًا، بينما انخفضت 9 أسهم، واستقر 118 سهمًا.

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