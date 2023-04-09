مسبحة وإبريق.. قطعتا شهر أبريل بمتحفي المجوهرات الملكية والإسكندرية

في إطار استفتاء المتاحف المصرية “أنت مَن تقرر” لاختيار قطعة الشهر من بين مجموعة فريدة من مقتنيات المتاحف لشهر أبريل، فازت مسبحة الياقوت الأبيض بلقب الشهر في متحف المجوهرات الملكي، والتي تتكون من 99 حبة ويزينها مئذنة وشاهدين وشرابه وأسلاك الفضة مطلية بالذهب.

أما القطعة الفائزة بلقب الشهر في متحف الإسكندرية القومي والفائزة بأعلى نسبة تصويت، فجاءت قنينة بغطاء من الخزف التركي.

القنينة الفائزة ذو فوهة متسعة الرقبة أسطوانية الشكل ممتدة البدن كروي الشكل، لها غطاء دائري الشكل وبدن القنينة مزخرف زخرفة هندسية متداخلة محددة باللون الأسود وملونة باللون الأحمر واللبنى والأصفر والأزرق، قاعدة القنينة خالية تماما من الزخارف.