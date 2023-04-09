صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مدفوعة بعمليات شراء واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بالمستهل بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 16733 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.29%، ليصل إلى مستوى 2900 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 19952 نقطة، رغم الهبوط الذي مني به مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.08% ليصل إلى مستوى 6911 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة طفيفة بلغت 0.31%، ليصل إلى مستوى 2954 نقطة، ما ساهم فى امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 4433 نقطة.