تقارير دولية تكشف تفاصيل التراجع الجديد فى الذهب وارتفاع النفط للأسبوع الثانى

كشفت تقارير دولية عن تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 0.45% لتستقر عند 1969.28 دولار للأونصة مع زيادة عوائد سندات الخزانة وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وجاء غالبية انخفاض أسعار الذهب بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث خسر نحو 1.09% يوم الإثنين، بعد ورود أنباء تفيد بأن بنك سيليكون فالي SVB، قد تم الاستحواذ عليه وأنه يمكن تقديم المزيد من الدعم للقطاع المصرفي، مما يقلل من المخاوف من حدوث انهيار بالبنوك الأمريكية ويزيد الطلب على الأصول ذات المخاطر.

فيما ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 6.37%؜، لتستقر عند 79.77 دولارًا للبرميل، وجاءت معظم مكاسب النفط يوم الإثنين، حيث سجل النفط أفضل أداء يومي له خلال عام 2023 وحتى تاريخه، بعد أن ارتفع بمقدار 4.17%؜، وذلك نتيجة التخوف من شح إنتاج النفط بسبب تعليق تصدير النفط من إقليم كردستان بالعراق في ظل وجود خلافات مع الحكومة التركية.

علاوة على ذلك، خيمت حالة من القلق على الأسواق هذا الأسبوع نتيجة خفض الإنتاج العالمي بأكثر من 400 ألف برميل بسبب هذه الخلافات، وهو ما تسبب بدوره في رفع الأسعار.

وعلى صعيد آخر، تراجعت مخزونات النفط الأمريكي الخام بشكل غير متوقع خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس، وهو ما يشير إلى تعافي الطلب على النفط في الفترة القادمة.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 7.5 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي شهدته مخزونات النفط منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بتوقعات المحللين خلال الاستطلاع الذي أجرته رويترز، الذي توقع ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 100 ألف برميل.