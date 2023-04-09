ردًا على استهداف الجولان.. "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقصف محيط دمشق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بأن إسرائيل تقصف محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر مراسل القناة أن الدفاعات الجوية السورية في دمشق وريفها، والسويداء، والقنيطرة، ودرعا تتصدي للقصف الإسرائيلي القادم من اتجاه الجولان السورية المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن أطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار، جنوبي هضبة الجولان المحتلة، للتحذير من هجوم صاروخي قادم من سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، لكنها لم تؤدي إلى سقوط مصابين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد الصواريخ سقط في سوريا، والآخر في الأردن، أما الثالث فسقط في الجولان.