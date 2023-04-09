الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردًا على استهداف الجولان.. "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقصف محيط دمشق

قصف محيط العاصمة
قصف محيط العاصمة السورية دمشق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بأن إسرائيل تقصف محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر مراسل القناة أن الدفاعات الجوية السورية في دمشق وريفها، والسويداء، والقنيطرة، ودرعا تتصدي للقصف الإسرائيلي القادم من اتجاه الجولان السورية المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن أطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار، جنوبي هضبة الجولان المحتلة، للتحذير من هجوم صاروخي قادم من سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، لكنها لم تؤدي إلى سقوط مصابين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد الصواريخ سقط في سوريا، والآخر في الأردن، أما الثالث فسقط في الجولان.

العاصمة السورية دمشق الجولان السورية الجولان السورية المحتلة جيش الاحتلال الجولان سوريا الأردن

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

تقارير دولية تكشف تفاصيل التراجع الجديد فى الذهب وارتفاع النفط للأسبوع الثانى

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

ضبط 17 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى سنورس بالفيوم

وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل