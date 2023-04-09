مقتل شخص إثر اشتباكات بين سجناء فى 4 سجون بـ هندوراس

أودت اشتباكات متزامنة بين سجناء ينتمون إلى عصابات متناحرة في 4 سجون في هندوراس بحياة شخص واحد على الأقل وتسببت بإصابة آخرين، وفق السلطات.

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد قالت المتحدثة باسم المركز الوطني للسجون ديجنا أجيلار إن الحراس تمكنوا "بالتعاون مع وحدات عدة من الشرطة، من استعادة النظام في السجون الأربعة التي اندلع فيها شغب" قبل حلول الظلام.



وتقع السجون الأربعة في مدن تمارا (شرق) وإل بورفينير (شمال) وسانتا باربرا وموروسيلي (شمال غرب).



الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس بعد إنهاء اعترافها بتايوان

وأعلنت الصين عن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس والتي قطعت علاقاتها مع تايوان، وهو ما يشكل انتصارًا لبكين مع إبعادها حليفًا جديدًا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو.

ووقع وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا، بيانًا مشتركًا في بكين حول إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

- تفاصيل بيان إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وهندوراس

وحسب البيان، فقد اتفقت حكومتا البلدين على تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهما البعض والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

واعترفت حكومة هندوراس أيضًا بمبدأ الصين الواحدة، الذي يعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين .

وأعلنت خارجية هندوراس، السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، التي اتخذت بدورها خطوة مماثلة اليوم الأحد.

- اتهامات من تايوان للصين

واتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان لها، "قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب.. تقلص الصين موقع (تايوان) على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب.