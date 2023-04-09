الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يشهد حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية ضمن ليالي "هل هلالك"

حفل الفرقة القومية
حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الليلة العاشرة من برنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه القطاع سنويا، مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد أشاد المخرج خالد جلال، بالإقبال الجماهيري على برنامج هل هلالك فى جميع فقراته، سواء على عرض العرائس " الليلة الكبيرة" أو على ركن الطفل وورشه أو مسرح ساحة الهناجر للفنون وما يشمله من فقرات متنوعة للتراث والغناء الشعبي والوطني وأغاني زمن الفن الجميل، مؤكدا أن ذلك خير دليل على وعى الجمهور وشغفه بكافة أنواع الفنون.

-  تفاصيل الحفل

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أشهر استعراضاتها تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، منها "الشمعدان، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، المانبوطي" .

ومن المقرر أن تختتم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلاتها فى برنامج هل هلالك اليوم الأحد، كما تقدم اليوم أيضا فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة علا عبيد، مجموعة من اشهر الأغاني التي تغنى بها كبار النجوم عن شهر رمضان.

- السيرك القومي يختتم مشاركاته في البرنامج

كما اختتم السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلاته فى البرنامج، أمس، بمجموعة من فقراته المميزة تحت إشراف  الفنان وليد طه مدير عام السيرك، منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، التوازن، الدودة الشقية، الأنتيبوت، المطبخ الصينى، الكرابيج" .

ويتضمن برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من 8 رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.

حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية
حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية
حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية
حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية
مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ساحة مركز الهناجر برنامج هل هلالك هل هلالك شئون الإنتاج الثقافي عرض العرائس الليلة الكبيرة

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